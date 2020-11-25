Burak kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, CZN Burak'ın biyografisi

CZN Burak takma adıyla ünlenen Burak Özdemir yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleği aşçılığı sürdürmeye karar verdi. Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra sosyal medyadaki kazançlarıyla İstanbul'da da bir şube açtı. İnternet aramalarında CZN Burak kimdir kaç yaşında nereli sorularına yanıt arayanlar ayrıntıları bu haberimiz üzerinden bulabilirler...



CZN BURAK KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası'nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.

CZN NE DEMEK?

Burak Özdemir'in dedesi kebapçılık mesleğiyle uğraşmasına rağmen Czn Burak'ın babası tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Burada bir dönem çalışmaya başlayan Burak Özdemir, tekstil firmasında çalışırken buraya gelen yabancı müşteriler adını telaffuz etmekte zorlanınca o da babasının sahibi olduğu firmasının adı olan Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti.O dönemlerde sosyal medya hesabının başına eklediği bu lakap bugünlerde bir çok insan tarafından Burak Özdemir isminden daha fazla bilinir oldu.