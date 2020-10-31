Burak Hakkı: Korkuyorum, kimseye söyleyemiyorum

Yıllar önce Kayseri'den İstanbul'a uçakla yaptığı yolculuk sırasında kabus dolu anlar yaşayan Burak Hakkı, o günü Günaydın'a anlattı.

O GÜNDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

"Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti: "Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum. Tansiyonum düşüyor, fenalaşıyorum. Bu nedenle eğer uçağa binmek zorunda kalmışsam mutlaka sakinleştirici bir ilaç alırım." Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu, "Atina'da tiyatro yaparken arabayla gidip geliyordum. Bir kere rol arkadaşım Yannis Aivazis ile bir programa katılmamız gerekti. Birlikte gideceğimiz organizasyon için mecbur uçağa bindim. Tabii yine korkum başladı. Yolculuk boyunca arkadaşım espriler yaparak beni rahatlatmaya çalıştı. Üç saat nasıl geçti bilemiyorum. Bu sırada fotoğraflar çekip oyalanmaya çalıştım" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Rodos'tan bir davet alan Burak Hakkı, fobisini kimseye anlatamadığı için planını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı: "Geçenlerde Rodos'ta bir ödül törenine katılacaktım. Tören bir üniversitede düzenleniyor. Herkes beni bekliyor. Tüm basın, öğrenciler, herkes orada... Uçak bileti aldılar ama utandım, 'Uçak fobim var' diyemedim. Sonra ne yapayım; arabayla Bodrum'a, oradan Rodos'a geçtim. Törenin sonuna yetiştim. Cesaretimi toplayıp bu korkumla yüzleşip üzerine gideceğim. Kolay olduğunu duydum, umarım ben de yenerim."