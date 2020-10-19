Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi konusu ve oyuncuları...

Burak Deniz'in yeni dizisi Maraşlı ATV ekranlarından seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı oturuyor. Maraşlı dizisinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ise önemli isimler yer alıyor. Maraşlı'nın senaryosunu Ethem Özışık yazarken, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

BURAK DENİZ'İN YENİ DİZİSİ MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maraşlı dizisi için henüz yayın tarihi belirtilmedi fakat dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Dizi ATV'de yayınlanacak.

Yayın tarihine ilişkin yapımcıdan bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI OYUNCULARI