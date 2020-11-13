Burak Deniz'in babası Teoman Deniz hayatını kaybetti. Teoman Deniz'in çarşamba günü kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan, Kaçak, Medcezir ve Tatlı Küçük Yalancılar, Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz ve Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı.

Burak Deniz, 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı, Özge Çelik ve Furkan Andıç’ın başrollerini paylaştığı "Kolej Günlüğü" adlı dizide Onur karakterini canlandırdı. 2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandırırken, Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile oynadı.

2013 - 2014 yılları arasında "Kaçak" dizisinde Burak Topçuoğlu karakterini canlandırırken, Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol aldı. Burak Deniz asıl çıkışını ise Bensu Soral, Şükrü Özyıldız,Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı "Tatlı Küçük Yalancılar” dizisiyle yaptı. Bu dizide tanıştığı Büşra Develi, uzun bir beraberlik yaşadı ancak ikili birlikteliklerini 2018 yılında sonlandırdı. Burak Deniz’in yer aldığı diğer diziler ise şunlar: Gecenin Kraliçesi, Aşk Laftan Anlamaz, Bizim Hikaye.