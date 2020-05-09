Burak Deniz motosiklet sürücüsüne çarptı, ardına bakmadan kaçtı!

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi başarılı dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı.

BURAK'IN EHLİYETİNE EL KONULDU

Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı. Emniyet güçlerinin yaptığı tetkiklerin ardından Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu. Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oyuncu Burak Deniz seyir halindeyken Motorsikletliye çarptı