  • $7,8933
  • 9,2689
  • 484.64
  • 1202.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:11 | Son Güncelleme:

Burak Deniz Didem Soydan'la aşkını ilan etti

Burak Deniz Didem Soydan'la aşkını ilan etti

Geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen ve ilişkilerini kabul eden oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan ilk kare geldi. Deniz, sevgilisiyle ilk paylaşımını sosyal medyada gerçekleştirdi.

Manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Çıkan haberlerin ardından Didem Soydan, "Burak'la birlikteyiz" diyerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra da Burak Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.

<p>KKTC Cumhurbaşkanı Tatar seçim sonrası yaptığı konuşmada Türkiye'ye teşekkür etti. Tatar 'Her zam

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarında

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.