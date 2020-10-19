19 Ekim 2020 Pazartesi 10:11 | Son Güncelleme:
Burak Deniz Didem Soydan'la aşkını ilan etti
Geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen ve ilişkilerini kabul eden oyuncu Burak Deniz ve manken Didem Soydan'dan ilk kare geldi. Deniz, sevgilisiyle ilk paylaşımını sosyal medyada gerçekleştirdi.
Manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.
Çıkan haberlerin ardından Didem Soydan, "Burak'la birlikteyiz" diyerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu.
Bu açıklamadan birkaç gün sonra da Burak Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.