Burak Deniz Didem Soydan'la aşkını ilan etti

Manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu. İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Çıkan haberlerin ardından Didem Soydan, "Burak'la birlikteyiz" diyerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra da Burak Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.