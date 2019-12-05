Burak Deniz 'Bizim Hikaye'nin ardından 'Kral' gibi dönüyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı
Bizim Hikaye dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Deniz, Kral dizisiyle ekranlara dönüyor. Deniz'in diziden alacağı paranın 120 bin lira olduğu konuşuluyor.
Özcan Deniz’in dayısının gerçek hikâyesinden yola çıkılarak çekilecek olan dizide 1970’li yıllarda İstanbul’a göç eden Kadir’in bir halk kahramanına dönüşmesi etkileyici bir dille beyazcama taşınacak.
YÖNETMEN BELLİ OLDU
Şubat ayında atv’de ekrana gelmesi planlanan dizinin son olarak yönetmeni belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz’in İstanbullu Gelin’de beraber çalıştığı Recai Karagöz “Kral”ın yönetmeni oldu. Henüz kadın başrol oyuncusu belli olmayan dizi için kulislerde bir söylenti dolaşıyor.
ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI!
Star TV’nin gündeminde olan “KeF” dizisinden de teklif aldığı öğrenilen Burak Deniz’in “Kral” için bölüm başı 120 bin TL’ye el sıkıştığı konuşuluyor.