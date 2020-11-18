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18 Kasım 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:

Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı?

Burak Deniz babasının cenazesine neden katılmadı"

Geçen günlerde babası Teoman Deniz'i kaybeden oyuncu Burak Deniz, babasının cenaze törenine katılmamıştı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir spor salonu çıkışında görütülenen Deniz'e bu durum soruldu. Deniz, soruları yanıtsız bırakmadı...

Geçtiğimiz cuma günü kalp krizi geçiren babası Teoman Deniz’i kaybeden Burak Deniz, Nişantaşı’ndaki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

İzmit’te yapılan cenaze törenine babasına küs olduğu için katılmadığı iddia edilen ünlü oyuncu, “Sadece zaman problemi oldu, cenazeye yetişemedim. Sonrasında vedalaştık. Yazıldığı gibi babamla aramda bir problemim yoktu” diye konuştu.

HAYATIN AKIŞINA GÖRE İLERLEMELİYİZ

Burak Deniz pandemi döneminde set ortamlarını güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise “Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız, her iş kolu gibi bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor. O yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz” cevabını verdi.

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