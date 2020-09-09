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  • Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur: Hayat ne güzel!
09 Eylül 2020 Çarşamba 16:50 | Son Güncelleme:

Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur: Hayat ne güzel!

Burak Dayı'dan ayrılan Merve Boluğur: Hayat ne güzel!

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde aşk orucunu bozduğu sanat direktörü Burak Dayı ile ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından soluğu Alaçatı'da alan Boluğur, "Hayat ne güzel" notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.

Yaklaşık iki aydır sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürdü. Boluğur, sevgilisi ile yollarını ayırmasının ardından soluğu Alaçatı'da aldı.

"HAYAT NE GÜZEL"

Bir süredir tatil yapan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun "Hayat ne güzel" notuyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.

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