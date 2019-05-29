Burak bebek, babası Alişan'a bire bir benziyor

Burak bebeğin, babası Alişan'a bire bir benziyor olması, hayranlarını heyecanlandırırken, ünlü türkücü de eşinin paylaşımının altına not olarak 'Maşallah aynı babası' şeklinde not düştü. Buse Varol da paylaşımında, “Aşk doğurgandır. Anne merhametinin ötesinde, firavun gazabının üstesindedir. Aşk dağlayandır...” mesajını yazdı.