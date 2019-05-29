29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:59 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:20
Burak bebek, babası Alişan'a bire bir benziyor
Oyuncu Buse Varol, 3 aylık oğlu Burak'la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı, görenler şoke oldu.
Burak bebeğin, babası Alişan'a bire bir benziyor olması, hayranlarını heyecanlandırırken, ünlü türkücü de eşinin paylaşımının altına not olarak 'Maşallah aynı babası' şeklinde not düştü. Buse Varol da paylaşımında, “Aşk doğurgandır. Anne merhametinin ötesinde, firavun gazabının üstesindedir. Aşk dağlayandır...” mesajını yazdı.