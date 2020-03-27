Burak Akkul sağlık durumu nasıl, virüsü yendi mi? Çok Gezenti Burak Akkul kaç yaşında?

Burak Akkul sağlık durumu nasıl, virüsü yendi mi? sorusunun yanıtı sevenleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma kaldırılmıştı. Corona virüs ile mücadele eden Burak Akkul'dan mutlu haber geldi.

BURAK AKKUL İYİLEŞTİ Mİ?

Zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un kötü günleri geride bırakıyor. Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

SAĞLIK DURUMU NASILDI?

Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde test sonuçlarının pozif çıktığını duyurduğu yeni bir video yayınladı. Akkul, 'Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar, teşekkür ediyorum. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim' dedi. Akkül, Mart ayının başında Londra'dan paylaşım yapmıştı. Ünlü sunucu bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise 7-8 Mart'ta Londra'da ağır öksürük ve ateş şikayeti olduğunu, programını kesip Türkiye'ye döndüğünü ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi.

BURAK AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır.

Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.