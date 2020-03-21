Burak Akkul koronavirüse yakalanmıştı... Yoğun bakımdaki sunucudan haber var!

Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan ve koronavirüse yakalanan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'dan haber geldi. Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son durumu şöyle anlattı:

"Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak'ın da Seda’nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin, bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek.

Size bir borç olarak; elimden geldikçe ve onlar iyi oluncaya dek, güncel durumu yazacağım. Bugün Burak’ın yoğun bakımda tedavisini yöneten doktoruyla görüştüm. Gün içinde çekilmiş, karşılaştırmalı test sonuçlarını görme fırsatım oldu.

Anladığım kadarıyla bu yoğun bakım tedavisi birkaç hafta alabilecek bir süreç. Tıp çok az bilgi sahibi olduğum bir alan. Bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim, doktorlar çok yoğun ve ilgiyle tedaviyi yönetiyorlar.

Seda bugün duygusal olarak çok daha iyi. Burak’tan haber alınca, doktoruyla konuşunca daha da iyi oldu. Sosyal medyadan uzak duruyor, dediğiniz gibi bir süre de uzak duracak. Fiziksel olarak şikayetleri devam ediyor. Fakat her ikisinin de iyileşeceğine inancımız tam."