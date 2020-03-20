Burak Akkul kimdir, kaç yaşında? Çok Gezenti Burak Akkul sağlık durumu nasıl?

Çok Gezenti Burak Akkul sağlık durumu nasıl? merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını açıklayan Burak Akkul, yoğun bakıma kaldırıldı. Çok Gezenti programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıkmıştı.

BURAK AKGUL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Burak Akkul, geçtiğimiz günlerde test sonuçlarının pozif çıktığını duyurduğu yeni bir video yayınladı. Akkul, 'Bana şu anda korona pozitif tedavisi uyguluyorlar. Çok da güzel uyguluyorlar, teşekkür ediyorum. Sizi ileriki gelişmelerden haberdar edeceğim' dedi. Akkül, Mart ayının başında Londra'dan paylaşım yapmıştı. Ünlü sunucu bir internet sitesine yaptığı açıklamada ise 7-8 Mart'ta Londra'da ağır öksürük ve ateş şikayeti olduğunu, programını kesip Türkiye'ye döndüğünü ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini söyledi.

BURAK AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burak Akkul, 1972 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Uzun bir süre mizah yazarlığı yapan Burak Akkul şimdilerde eşi Seda Akkul ile Teve 2 ekranlarında Çok Gezenti isimli bir program yaparak dünyayı geziyor.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır.

Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olmuştur.