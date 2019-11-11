Bulgarlar, Türklere zulmü anlatıyor

Federal Film Akademi Kadir Özübek tarafından Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen ve 31 Ocak’ta vizyona girecek “Güller Ülkesi: Damascena” filmi için geri sayım başladı. Yapım, gül yağı üreticisi Teco’nun öyküsünü ele alıyor. Biyografide mümübadele döneminde Türklere yapılan zulüm, Bulgarların gözünden anlatılıyor. Yönetmenliğini Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov’un yaptığı filmde Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova gibi oyuncular yer alıyor.

Yapım, Türkiye’de vizyona girecek ilk Bulgar filmi özelliği taşıyor.