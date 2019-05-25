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  3. Bülent Serttaş klibi için diktirdiği ilginç kostümle dikkat çekti

Bülent Serttaş klibi için diktirdiği ilginç kostümle dikkat çekti

Bülent Serttaş klibi için diktirdiği ilginç kostümle dikkat çekti

"Sevda İçerde" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Bülent Serttaş için modacı Tanju Babacan özel bir kostüm tasarladı.

Kanuni Bülent Serttaş!.. 10 kiloluk kostüm! ‘Sevda İçerde’ şarkısıyla büyük beğeni toplayan Bülent Serttaş için modacı Tanju Babacan özel bir kostüm tasarladı.

Bülent Serttaş, 10 kilo ağırlığındaki bu kostümün her detayında hayat hikayemin yansıması var. Hayatım sinema olursa, bu kostümü giyeceğim” dedi.

"SADECE KARIMIN KRALIYIM"

Bülent Serttaş ‘Sahnelerin Kralı’ yakıştırmasını da pek sevmediğini belirtip; “Ben sadece karımın kralıyım” yorumunu yaptı. 

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