Bülent Ersoy'un en acı günü! Hem annesini hem dostu Nur Yerlitaş'ı aynı gün kaybetti

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

NECLA POYRAZ KİMDİR?

9 Haziran 1952 yılında dünyaya gelen Ersoy, İstanbul doğumludur. Güçlü sesi ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği Sanatçısıdır ve sahnelerin Diva’sıdır.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;

Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent’in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00’de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu.