Bülent Ersoy'un 80 bin liralık kürk alışverişine tepki yağmıştı... Bağışı kabul edilmedi!

Nişantaşı’ndaki bir mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın alan Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi:

2.5 MİLYONLUK KÜRK

“İlk kez bir vakfa; Türkan Saylan’ın vakfına bağış yapıyorum. Kürklerimin hepsini Türkan Saylan hanımın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır.”

Öte yandan Bülent Ersoy’un 22 kürkünün bulunduğu, hepsinin toplam değerinin 2.5 milyon lira olduğu öğrenildi.

BU BAĞIŞI KABUL EDEMEYİZ

Bu sözlerin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden bir açıklama yapıldı. "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" diyen ÇYDD, şu açıklamayı yayınladı:

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın “Hayvanlar ve Çocuklar” adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir.

Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.