Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7193
  • 6,3484
  • 275.687
  • 95366.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular

Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular

Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün konser için gittiği Bodrum'da havalimanında unutuldu. Bu duruma sinirlenen diva, "Beni kaç saat bekletip aç bıraktılar. Ben unutulacak kadın mıyım?" dedi.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün konser vermek için gittiği Bodrum'da kötü bir sürprizle karşılaştı. Diva'yı havalimanında karşılaması gereken ekip, sanatçıyı unuttu. Duruma sinirlenip İzmir'e geçen Ersoy, "Beni kaç saat bekletip aç bıraktılar. Ben unutulacak kadın mıyım?" diye dert yandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular
Canlı yayında flaş itiraflar: Yıllarca denize girmedim
Chloe Loughnan'dan manidar paylaşım
Reynmen: Beni asla yok edemeyeceksiniz
Çağatay servetine servet katacak
<p>Lüleburgaz´da yaşayan Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Alper Koç, okul dönemleri hiçbir özel ders alm

Karpuz Tezgahında Çalışarak Fen Lisesini Kazandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Troya-0 bulundu! Kuruluş tarihi değişiyor...

Jandarma Genel Komutanı Çetin: O dağlar teröristlerden tamamen temizlendi