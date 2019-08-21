Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün konser için gittiği Bodrum'da havalimanında unutuldu. Bu duruma sinirlenen diva, "Beni kaç saat bekletip aç bıraktılar. Ben unutulacak kadın mıyım?" dedi.
Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün konser vermek için gittiği Bodrum'da kötü bir sürprizle karşılaştı. Diva'yı havalimanında karşılaması gereken ekip, sanatçıyı unuttu. Duruma sinirlenip İzmir'e geçen Ersoy, "Beni kaç saat bekletip aç bıraktılar. Ben unutulacak kadın mıyım?" diye dert yandı.