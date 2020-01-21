Bülent Ersoy'dan Banu Alkan'a jet yanıt!

3 bin kişiye şarkılarını seslendiren Diva, Azerbaycan'dan gelen hayranı Nigar Hanım'ın pırlanta ve safirden oluşan görkemli yüzük hediyesiyle şaşkına döndü. 100 bin dolarlık yüzüğü aldıktan sonra sevenlerine teşekkürlerini ileten Bülent Ersoy, kendini övdü. “Bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim” diyen Ersoy, “Okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve satılan biletler günler öncesinden tükeniyor. Daha ne olsun. Zira hazır müşteriye herkes okur mühim olan parasıyla bilet alan dinleyicilerle o salonları hınca hınç doldurabilmektir” dedi.

HEYKEL GİBİ

Tanju Babacan imzalı beyaz kostümü ile İlhan Koman’ın ünlü Akdeniz Heykeli’ni andıran Diva, kırmızı saçları ve kırmızı akıtma makyajıyla yine marjinalliğini sergiledi. “Sahne show yeridir, farklılık ister. Natürelliği asla ve asla kabul etmez” diyerek sahnede görselliğin önemini vurguladı.

"BANU ALKAN LATİFE YAPMIŞTIR"

Öte yandan Ersoy, Banu Alkan’ın “Bülent Hanım’a ıstakoz yemeyi ben öğrettim” açıklaması hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “O daha gençtir benden. Bana nasıl öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. Latife yapmıştır. Gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. O lezzetini bilir.”