Bülent Ersoy'dan annesine veda! Özel izinle uğurladı...

RECEP ASLAN



Geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi.

Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen tören için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.





7 CAMİDE MEVLİT OKUNACAK

Zincirlikuyu Gasilhanesi’nde işlemleri tamamlaman cenaze, camiye getirildi. Annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Ersoy’un “Allah’ım benim günahlarımı annem çekmesin. Sana sığındık yarabbim, sen onun günahlarını affet” şeklinde dua ettiği duyuldu.

Gülben Ergen, Yılmaz Morgül, Ayhan Aşan ve Polat Yağcı’nın hazır bulunduğu cenazede, birçok ünlü isim çelenk gönderdi.

Töreninin ardından Ersoy’un annesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Bu arada Poyraz için yedi camide mevlit okutulacağı öğrenildi.