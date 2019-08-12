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  3. Bülent Ersoy yine açtı ağzını yumdu gözünü! 'Aptal bunlar'

Bülent Ersoy yine açtı ağzını yumdu gözünü! 'Aptal bunlar'

Bülent Ersoy yine açtı ağzını yumdu gözünü! 'Aptal bunlar'

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahne alan Bülent Ersoy, yine açtı ağzını yumdu gözünü. Sahneye çıkarken müziği giren orkestraya hakaretler yağdıran Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar" dedi.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum’da bulunan bir otelde sahne aldı. Diva, sahneye çıkarken canlı performans yerine playback giren orkestraya sinirlenerek müziği durdurdu ve hakaretler yağdırdı. Ersoy, "Canlı diye playback çalıyorsunuz onu da beceremiyorsunuz. Aptal bunlar” diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.

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