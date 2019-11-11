Bülent Ersoy Seyhan Erdağ'ı suçladı: Ellerimi o morarttı

Sahne aldığı mekanda ellerindeki morlukla dikkatleri üzerine çeken Bülent Ersoy, günler sonra konuştu. Ersoy, yaptığı açıklamada Seyhan Erdağ’ı suçladı ve ellerini fotoshopla morartarak hastalığı varmış gibi gösterdiğini ifade etti.

'NE KADAR UZADI'

Ayrıca Diva, gazeteci Erdağ'ın kasıtlı olarak bu fotoğrafları hazırlayıp, basına servis ettiğini de sözlerine ekledi. Erdağ ise bu sözleri net bir dille şöyle yalanladı: "Bülent Hanım'ın ellerinde morluk var. Benim algılayamadığım şu nasıl bunu Seyhan yaptı der. Neden Bülent Hanım'a böyle bir şey yapayım fotoğrafı çeken belli. Bülent Ersoy'a kötülük yapmak istesem kitap yazar bildiklerimi anlatırım."