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  3. Bülent Ersoy o teklifi reddetti: Hayatım kitap olmasın!

Bülent Ersoy o teklifi reddetti: Hayatım kitap olmasın!

Bülent Ersoy o teklifi reddetti: Hayatım kitap olmasın!

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy önceki akşam ünlü bir restoranda sahne aldı.

Program sonunda Türkiye'nin en önemli yayınevlerinden birinin sahibini kulisinde ağırlayan Bülent Ersoy, önemli bir teklif aldı. "Hayatınızı kaleme alıp her dilde yayınlamak istiyoruz. Çünkü siz yaşayan bir efsane, ayaklı bir kütüphanesiniz. Dünya sizi tanımalı efendim" sözleri karşısında Bülent Ersoy cevabını, Selahattin Pınar’ın rast eseri "Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur... Yazsaydım ben derdimin bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur..." ile verdi.


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