Bülent Ersoy: Lerzan paramı göndersin yoksa kötü olur!

Ramazan aylarında sahneye çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy ‘’18 Mayıs'takonserim varmış, menajerim önceden anlaşma imzalamış, sahneye çıkmazsam yüklü miktar tazminat ödemek zorunda kalacağım, tükürdüğümü yalamak istemiyorum, bu durum beni rahatsız ediyor ama bakalım ne olacak. Sahneye çıkmak zorunda kalabilirim’’ açıklamasında bulundu.







'LERZAN PARAMI GÖNDERSİN YOKSA KÖTÜ OLUR'

Lerzan Mutlu ile davalık olup mahkeme kararı ile 900 TL tazminat ödedikten sonra barışan Bülent Ersoy, "Lerzan 900 lira mı göndersin yoksa kötü olur" diyerek espri yaptı.

Sözlerine devam eden sanatçı ‘’Lerzan benim kızım. Onu çok seviyorum. Aramızdaki buzlar çözüldü, o da beni çok sevdiği için kırılmıştı, şimdi tatlıya bağladık’’ dedi.