29 Mayıs 2020 Cuma 13:12 | Son Güncelleme:
Bülent Ersoy ekranlara dönüyor! Milyonlar kazanacak...
Bülent Ersoy'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Bir TV kanalında yayınlanan yarışmayla ekranlara geri dönen Ersoy, jüri koltuğuna oturacak.
Bülent Ersoy 1 ay önce hem annesi Necla Poyraz’ı, hem de yakın dostu Nur Yerlitaş’ı kaybetmişti. Üst üste yaşadığı iki acı olaydan sonra Bodrum’a inzivaya çekilen Bülent Ersoy önceki gün İstanbul’a döndü.
DÖNER DÖNMEZ İMZAYI ATTI
Bir TV kanalının gündüz kuşağı ile anlaşan Bülent Ersoy 3 aylık programdan toplam 3 milyon 300 bin TL kazanacak. Bülent Ersoy, hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak.