Bülent Ersoy ekranlara dönüyor! Milyonlar kazanacak...

Bülent Ersoy 1 ay önce hem annesi Necla Poyraz’ı, hem de yakın dostu Nur Yerlitaş’ı kaybetmişti. Üst üste yaşadığı iki acı olaydan sonra Bodrum’a inzivaya çekilen Bülent Ersoy önceki gün İstanbul’a döndü.

DÖNER DÖNMEZ İMZAYI ATTI

Bir TV kanalının gündüz kuşağı ile anlaşan Bülent Ersoy 3 aylık programdan toplam 3 milyon 300 bin TL kazanacak. Bülent Ersoy, hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak.