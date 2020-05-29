Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8278
  • 7,6041
  • 379.09
  • 105067
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bülent Ersoy ekranlara dönüyor! Milyonlar kazanacak...
29 Mayıs 2020 Cuma 13:12 | Son Güncelleme:

Bülent Ersoy ekranlara dönüyor! Milyonlar kazanacak...

Bülent Ersoy ekranlara dönüyor! Milyonlar kazanacak...

Bülent Ersoy'dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Bir TV kanalında yayınlanan yarışmayla ekranlara geri dönen Ersoy, jüri koltuğuna oturacak.

Bülent Ersoy 1 ay önce hem annesi Necla Poyraz’ı, hem de yakın dostu Nur Yerlitaş’ı kaybetmişti. Üst üste yaşadığı iki acı olaydan sonra Bodrum’a inzivaya çekilen Bülent Ersoy önceki gün İstanbul’a döndü.

DÖNER DÖNMEZ İMZAYI ATTI

Bir TV kanalının gündüz kuşağı ile anlaşan Bülent Ersoy 3 aylık programdan toplam 3 milyon 300 bin TL kazanacak. Bülent Ersoy, hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak.


HSK açıkladı! Adliyeler açılıyor...
Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'
Sektörde hareketlilik başladı! İşte ikinci el otomobilde son durum
Türkiye'de üretildi! Virüsleri yok ediyor
Rusya'dan kirli oyun! Hafter'e destek için gönderdi
Timsah eve girdi!

Timsah eve girdi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İdlib'de 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Hilal Özdemir: Çocuklarım artık babalarını görmek istemiyor!