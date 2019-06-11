Bülent Ersoy, doğum gününü kutlamaktan yorgun düştü

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Ramazan Bayramı'nda verdiği dört konserle Kıbrıs, İzmir Çeşme, Antalya ve İstanbul'da sevenlerinin karşısına çıktı. Sahneye çıktığı her mekanda kendisine doğum günü sürprizi hazırlanan Bülent Ersoy, 4 pastayı da sahnede kesti. Gazetecilere "Yaşı olmayan kadınım ben" diyen Diva, konserlerinin bitiminde yakın dostlarının kendisine doğum günü partisi düzenleyeceğini öğrenince "Beni hiç ellemeyin, sürpriz mürpriz istemiyorum, evimde dinleneceğim" dedi. Ersoy ve ekibi, bayramda tam 5 bin 250 km. yol yaptı. Diva, 12 saat sahnede kaldı, 5 günde 20 saat uyuyabildi, 4 ayrı şehirde, 2 ülkede sahneye çıkıp 200 şarkı söyledi.

(Sabah)