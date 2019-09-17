Bülent Ersoy Bodrum'u parselledi! Aldığı evin fiyatı...

Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş’in de malikanelerinin bulunduğu lüks sitedeki evi için yurtdışından mobilya getirten Diva’nın yeni yuvasında oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

Sitede, villa fiyatlarının 1-2 milyon euro aralığında olduğu öğrenildi.





Öte yandan Bülent Ersoy’un 2006 yılında Turgutreis’ten, 2008 yılında da Yalıkavak’tan birer villa aldığı, 2014 yılında da Güllük’te iki villaya sahip olduğu akıllara geldi. Sosyal medyada ‘Bülent Ersoy Bodrum’u parselledi’ şeklinde espriler yapıldı.



