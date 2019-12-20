Bülent Ersoy Alişan'ın sünnet düğününe katıldı mı? İşin aslını Alişan açıkladı

Dün sosyal medyada paylaşılan bir sünnet düğünü fotoğrafının, Alişan'a ait olduğu iddia edilmişti. Ancak dikkat çekici detaysa törene Bülent Ersoy'un da katılmış olmasıydı.

Haliyle herkes 'Bülent Ersoy, Alişan'ın sünnet düğününe katıldı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm bu iddialara Alişan'dan yanıt geldi. Türkücü, o karenin çekildiği günü şöyle anlattı:

"O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş."

YILBAŞINDA ANKARA'DA

Öte yandan Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak'la birlikte önceki gün İstanbul Akvaryum'da görüntülendi.Oğullarıyla beraber Amazon ormanlarında yaşayan hayvanları, Güney Kutbu'ndan gelen penguenleri ve köpekbalıklarını izleyen ünlü çift, "Burak'tan daha çok biz keyif aldık. En yakın zamanda dalış yapmaya geleceğiz" dedi. Alişan, yılbaşında Ankara'da sahne alacağını dile getirdi.