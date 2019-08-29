Buket Dereoğlu kaç yaşında? Buket Dereoğlu eşi kim, nereli?

Buket Dereoğlu kaç yaşında? sorusu magazin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bir zamanların popüler oyuncusu Buket Dereoğlu bugün Kanal D ekranlarının sevilen magazin programı Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk oldu. Dereoğlu, 1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde rol almıştır. Programı izleyenler Buket Dereoğlu kaç yaşında eşi kim, nereli? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BUKET DEREOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızı olarak biliniyor. 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buket Dereoğlu İzmir kökenli bir ailenin kızı. Buket Dereoğlu'nın annesi İdil Yazgan'dır

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk Bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde rol almıştır. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol almıştır. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol almıştır. Sevilen oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide rol almıştır.

Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, evlilikleri 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini 2004 yılında oyuncu Özgür Özgülgün ile yaptı, bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Buket Dereoğlu'nun bu evliliğide 2009 yılında bitti.

Buket Dereoğlu 6 yaşında iken annesi İdil hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır.