Bugün Tv'de neler var? 25 Mayıs Pazartesi Kanal D, Atv, Show Tv, Star Tv yayın akışı

25 Mayıs Pazartesi Kanal D, Atv, Show Tv, Star Tv yayın akışı yoğun ilgi görüyor. Bu akşam hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı şimdiden merak konusu oldu. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği bayramın 2. gününde hangi kanalda hangi yapımın yer alacağı araştırılıyor. Bu akşam Atv ekranlarında Emoji filmi Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. Show Tv'de ise Çakallarla Dans filmi izleyicileri ile buluşacak. İşte 25 Mayıs Pazartesi Kanal D, Atv, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

25 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

Show Tv'de saat 20:00'de Çakallarla Dans filmi yayınlanacak.

KANAL D 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

Kanal D'de saat 20:00'de Çarkıfelek yeni bölümü ekranlara gelecek. 22:30'da ise Evde Bayram Konserleri - Fettah Can ekranlarda olacak.

STAR TV 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

Star Tv'de saat 20:00 ve 22:45'te Hızlı ve Öfkeli 7 yayınlanacak.

FOX TV 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

Bu akşam FOX'ta saat 20:00'de Organik Aşk yayınlanacak.

TV 8 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm ekranlara gelecek.

ATV 25 MAYIS YAYIN AKIŞI

Atv'de saat 20:00'de Emoji filmi, 21:45'te ise Kardeşim Benim 5 yayınlanacak.

Emoji filmi konusu ne? Emoji filmi saat kaçta? İşte Atv yayın akışı