Bugün Kuzey Yıldızı İlk Aşk var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez komedi dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4 Nisan Cumartesi akşamı yayınlan 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 27. bölümünde Kuzey'in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey'in kurtulmak ve Yıldız'a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Dizinin 28. bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, "Bugün Kuzey Yıldızı İlk Aşk var mı?" işte yanıtı...

BUGÜN KUZEY YILDIZI İLK AŞK VAR MI?

Bugün Kuzey Yıldızı İlk Aşk ekranlara gelmiyor. 18 Nisan Show Tv yayın akışına göre, bu akşam saat 20:00'de Güldür Güldür tekrar bölümü yayınlanacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 27. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey’in mutlu sonlu inzivası, gittikçe trajik bir hal almaktadır. Kuzey’in kurtulmak için, Yıldız’a kavuşmak için attığı her adım onu başka bir felakete sürüklemektedir. Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.

Yıldız, yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekmektedir. Ama bu, kendisini onun kollarına atacağı anlamına gelmemektedir. Belki de bu sorunun çözümü ikisinin de elinde değildir. Kuzey, aşkını kurtarmak için her yola başvurduğunu Yıldız’a ispatlamak ister. Yıldız, her şeyden sıyrılıp sakin kalmak istedikçe başka bir sorunla uğraşmaktadır. Kaçtığı her şey bir şekilde gelip onu bulur. Bir parçası olmamak için uğraşıp durduğu entrika üçgeninden bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Ve belki de yıllardır açılmasını beklediği kapının anahtarı avcunun içinde durmaktadır. Ama o kapının arkasında ou neyin beklediğini kimse bilmemektedir.