Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla 31 Aralık 2020 gecesi izleyicisinin karşısına çıktı. Bugün yayın akışında yeni bölüm yer almayınca izleyiciler meraklandı. Bugün İbo Show var mı? İbo Show yeni bölüm bu akşam neden yok? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

BUGÜN İBO SHOW VAR MI?

Bugün İbo Show yılbaşı özel bölümünün tekrarı ile izleyicisiyle buluşacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Özel konukları ile gündemden düşmeyen İbo Show yılbaşı özel programı ile 31 Aralık 2020 gecesi ekrana geldi. Böylelikle cumartesi günleri yayınlanan İbo Show perşembe günü yayınlanmış oldu.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un Yılbaşı Özel programında Seda Sayan, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer yer aldı. Milyonların sevdiği ünlü sanatçılar; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Hande Yener hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını bu çok özel gecede söylerken, ünlü komedyen Şafak Sezer ise kahkaha dolu bir geceye imza attı.