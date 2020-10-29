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  • Buğrahan Tuncer Eda Ece'yi çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı
29 Ekim 2020 Perşembe 11:32 | Son Güncelleme:

Buğrahan Tuncer Eda Ece'yi çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı

Buğrahan Tuncer Eda Ece'yi çabuk unuttu! Yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile 2 yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren basketbolcu Buğrahan Tuncer, yeni bir aşka yelken açtı. Kız arkadaşıyla Ulus'ta görüntülenen Tuncer, habercileri görünce büyük panik yaşadı.

Oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes basketbol takımında forma giyen Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. İki yıllık ilişkilerini anlaşamadıkları gerekçesiyle sonlandıran ikili, yollarına yalnız devam ederken Buğrahan Tuncer, İstanbul gecelerinde yeni kız arkadaşıyla kameralara yansıdı. 

Başarılı sporcu, önceki akşam Ulus’ta yeni kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Savoy Sitesi’nin önünde kız arkadaşını indiren Buğrahan Tuncer, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken gizemli kız arkadaşı hızlı adımlarla site içerisine kaçtı. Buğrahan Tuncer, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak, hızla uzaklaştı.

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