Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki yeni imajıyla bambaşka birisi oldu!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy TRT 1’in yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Gülsoy, Tv8’de yayınlanan Kızım dizisinin ardından Kanal D’nin Azize dizisinde oynamış, ancak proje birkaç bölüm sonra rafa kaldırılmıştı. Yeni dizisi heyecanla beklenen oyuncu, rolü gereği büründüğü imajıyla tanınmaz hale geldi.



Büyük Selçuklu imparatorluğundaki taht kavgalarının anlatılacağı dizi için zorlu bir süreç geçiren yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla saçlarının uzatıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncu bu kez makyaj yapılırken çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. İşte Gülsoy’un paylaşımı...