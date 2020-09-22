22 Eylül 2020 Salı 00:11 | Son Güncelleme:
Buğra Gülsoy, Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki yeni imajıyla bambaşka birisi oldu!
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy'da yer alıyor. Kuzey Güney, Aşk Yeniden, Kızım, Acı Tatlı Ekşi gibi projelerle büyük başarılara imza atan Buğra Gülsoy dizideki imajıyla hayranlarını şaşırttı.
Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy TRT 1’in yeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Gülsoy, Tv8’de yayınlanan Kızım dizisinin ardından Kanal D’nin Azize dizisinde oynamış, ancak proje birkaç bölüm sonra rafa kaldırılmıştı. Yeni dizisi heyecanla beklenen oyuncu, rolü gereği büründüğü imajıyla tanınmaz hale geldi.
Büyük Selçuklu imparatorluğundaki taht kavgalarının anlatılacağı dizi için zorlu bir süreç geçiren yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla saçlarının uzatıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncu bu kez makyaj yapılırken çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. İşte Gülsoy’un paylaşımı...