Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı
Bir döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde Zeliş'i canlandıran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Erdoğan nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Nakkaştepe’de aile arasında düzenlenen törenle evliliğe ilk adımı atan çiftten Erdoğan, Instagram hesabından nişan töreninde çekilen karelerini paylaştı.
Oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.
MERVE ERDOĞAN KİMDİR?
Başarılı oyuncu Merve Erdoğan, 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi.
İlk kez ekran karşısına çıktığı ve başrolünü üstlendiği "Bücür Cadı" dizisi ile adını duyurmayı başaran Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Merve Erdoğan, Bücür Cadı dizisinden sonra tiyatro eğitimine ağırlık vermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda eğitim almıştır.
Projeleri
1997 – Ayrı Dünyalar
1998 – Örümcek
1999 – Bücür Cadı
2005 – Büyük Buluşma
2006 – Beşinci Boyut
2007-2012 – Arka Sıradakiler
2011-2012 – Bir Ömür Yetmez
2013 – Emret Komutanım Yeniden
2013 – Sevdaluk