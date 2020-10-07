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07 Ekim 2020 Çarşamba 17:42 | Son Güncelleme:

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı

Bir döneme damga vuran "Bücür Cadı" dizisinde Zeliş'i canlandıran oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Erdoğan nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Nakkaştepe’de aile arasında düzenlenen törenle evliliğe ilk adımı atan çiftten Erdoğan, Instagram hesabından nişan töreninde çekilen karelerini paylaştı.

Oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.

MERVE ERDOĞAN KİMDİR?

Başarılı oyuncu Merve Erdoğan, 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi.

İlk kez ekran karşısına çıktığı ve başrolünü üstlendiği "Bücür Cadı" dizisi ile adını duyurmayı başaran Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Merve Erdoğan, Bücür Cadı dizisinden sonra tiyatro eğitimine ağırlık vermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda eğitim almıştır.

Projeleri

1997 – Ayrı Dünyalar

1998 – Örümcek

1999 – Bücür Cadı

2005 – Büyük Buluşma

2006 – Beşinci Boyut

2007-2012 – Arka Sıradakiler

2011-2012 – Bir Ömür Yetmez

2013 – Emret Komutanım Yeniden

2013 – Sevdaluk

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