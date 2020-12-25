Bu seferki bomba fena! Acun Ilıcalı, efsane futbolcuları Exxen'de topladı

Acun Ilıcalı'nın Netflix ve BluTV'ye rakip olarak çıkardığı Exxen 1 Ocak itibari ile yayın hayatına başlayacak. Acun Ilıcalı iyi bir strateji ile ünlü YouTuber ve oyuncuları Exxen bünyesinde topladı. Exxen’de birçok farklı dizi ve programın ekrana gelmesi için hazırlıklar tam hız devam ediyor.



Exxen’de yayınlanacak olan Ayaktenis programı için Acun Ilıcalı, 4 büyük kulübün efsane isimleriyle anlaşmaya sağladı. 'Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet' sloganıyla tanıtılan Ayaktenis’inde Beşiktaş’tan Pascal Nouma ve Ahmet Dursun, Fenerbahçe’den Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı, Galatasaray’dan Albert Riera ve Ayhan Akman, Trabzobspor’dan ise Yattara ve Hami Mandıralı mücadele edecek.