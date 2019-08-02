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  3. Norm Ender, Ezhel, Ceza, Killa Hakan, Ben Fero... Savaşın galibi rapçiler olacak

Norm Ender, Ezhel, Ceza, Killa Hakan, Ben Fero... Savaşın galibi rapçiler olacak

Norm Ender, Ezhel, Ceza, Killa Hakan, Ben Fero... Savaşın galibi rapçiler olacak

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu bugünkü yazısında, son dönemde popçular ve rapçiler arasında rekabeti kaleme aldı.

Barış Kocaoğlu'nun 'Yalısında Öğretmenlik Yapıyor' başlıklı yazısının "Rapçiler popçulara savaş açtı" bölümü şöyle:

Pop müzik dünyasındaki gerileme rapçilere yaradı. Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen rapçiler arka arkaya albüm yaparak adeta popçulara meydan okuyor. Norm Ender’in ‘Mekanın Sahibi ‘şarkısıyla başlayan atak, Ezel, Ceza, Killa Hakan ve Ben Fero’nun “Fight Kulüp” şarkısıyla daha da karıştı. Klip, trend videolarda 7,8 milyon izlenmeyle bir numarada yer aldı. Şarkının ismi de manidar.

Popçular zamanında rapçilere albümlerinde çok yer verdiler.

Rap müziğin bu kadar duyulmasında birçok popçunun da yeri var. Demet Akalın, Mustafa Sandal, Hadise, Hande Yener albümlerinde ufak ufak yer verdi aslında geçmişten beri rapçilere. Ama şimdi pop dünyası biraz mağlup bu müzik savaşında... Kendilerini güncellemediler, gençliğe hitap etmeyip fabrikasyon şarkılar yapmaya devam ettiler. Hâlbuki nesil başka bir şey arıyordu. Eller havaya müzik kültürünü hiç benimsemediler. Aşk şarkılarından ziyade kendilerini ifade edecekleri bir şeyler arıyorlardı ve bunu rapçiler başardı. Şimdi büyük bir savaş başladı popçular ve rapçiler arasında. Görünen o ki, rapçiler bu yaşanan savaşın galibi olacak.

BARIŞ KOCAOĞLU'NUN YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

 

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