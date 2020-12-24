Bu nikah çok konuşuldu! Balamir Emrem ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek'le evlendi

Diriliş Ertuğrul'un Göktuğ'u Arda Öziri, 2018 yılında motosiklet kazası geçirdi. Başarılı oyuncu Arda Öziri geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybederken sevenlere yasa boğulmuştu.



Arda Öziri'nin cenazesine konservatuvardan arkadaşları olan Rıza Kocaoğlu ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler katılmıştı. Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek'in cenazede ünlü oyuncunun ailesini yalnız bırakmamış ve sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Ancak Vildan Örnek'in ünlü oyuncunun 40'ı çıkmadan doğum günü partisine katılması tepki toplamıştı. Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını Öziri'nin vefat ettiği dönemde ayrı olduklarını ve altı aydır hiç konuşmadıklarını, ilişkilerinin ise iki yıl önce bittiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün yaşanan gelişme ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Arda Öziri'nini Akasya Durağı dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu olan Balamir Emrem ve Vildan Örnek nikah masasına oturdu. Çiftin evliliğine ilk tepki Cengiz Çolak'tan geldi.

Instagram hesabından sert açıklamalar paylaşan Cengiz Çolak, 'Arkadaşlarınızı iyi seçin siz ölünce namusunuza göz dikebilirler' diyerek 'O fotoğrafı kaldırman için seni bir daha uyarmayacağım Balamir!' sözlerine devam etti.