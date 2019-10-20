Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bu kez Ben Fero'dan Norm Ender'e imalı mesajlar

Bu kez Ben Fero'dan Norm Ender'e imalı mesajlar

Bu kez Ben Fero'dan Norm Ender'e imalı mesajlar

Mekanın Sahibi ile şarkısıyla büyük beğeni toplayıp gündeme oturan Norm Ender şarkısını bir marka için uyarlayınca Rap Dünyası’nda yine tartışma yaşandı.

Tam bu süreçte Ben Fero,  “Popüler kültürmüş. Ben her şeyi bağımsız yaptım kimselere biat etmedim, TV’lere çıkmadım. Zaten ondan sevilmedim, aday yapılmadım davetler almadım.Gerçek hiphop da budur, ruh da budur. Daha hiphop hakkında öğrenecek çok şeyiniz var” mesajlarını paylaştı. Ben Fero, kendisine gelen reklam tekliflerini geri çevirdiğini vurguladı.

Norm Ender, Mekanın Sahibi şarkısıyla Ben Fero’ya da göndermede bulunmuştu.

Norm Ender verdiği bir röportajda ise Ben Fero için “Müziği tamamen özenti. Zamanında Türkçe rap dinlemiş. Bizim yaptığımız müziği yapamayacağını anlamış ve dinleyici olarak kalmış. Ne zaman Ezhel’ler falan çıkmış, “Ben bunu yaparım. Onu dinleyenlerin yarısı dinlese yeter” demiş. Ne kadar basit bir müzik olduğunu düşünün. Rap bu kadar basit bir iş değil” demişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
Zehra estetik sorularına sus pus
'Doğum kilolarımla mutluyum'
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
Sürpriz albüm geliyor 
<p>Olay, 18 Ekim Cuma günü saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece´de bulunan çocuk parkında yaşandı. 7

Çocuk Parkında Pitbull Dehşeti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor