Bu kez Ben Fero'dan Norm Ender'e imalı mesajlar

Tam bu süreçte Ben Fero, “Popüler kültürmüş. Ben her şeyi bağımsız yaptım kimselere biat etmedim, TV’lere çıkmadım. Zaten ondan sevilmedim, aday yapılmadım davetler almadım.Gerçek hiphop da budur, ruh da budur. Daha hiphop hakkında öğrenecek çok şeyiniz var” mesajlarını paylaştı. Ben Fero, kendisine gelen reklam tekliflerini geri çevirdiğini vurguladı.

Norm Ender, Mekanın Sahibi şarkısıyla Ben Fero’ya da göndermede bulunmuştu.

Norm Ender verdiği bir röportajda ise Ben Fero için “Müziği tamamen özenti. Zamanında Türkçe rap dinlemiş. Bizim yaptığımız müziği yapamayacağını anlamış ve dinleyici olarak kalmış. Ne zaman Ezhel’ler falan çıkmış, “Ben bunu yaparım. Onu dinleyenlerin yarısı dinlese yeter” demiş. Ne kadar basit bir müzik olduğunu düşünün. Rap bu kadar basit bir iş değil” demişti.