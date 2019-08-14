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Funda Arar: Kimseyle yarış halinde değilim

Funda Arar: Kimseyle yarış halinde değilim

Funda Arar, Hadise’nin ‘Mekânın sahibi geri döndü’ sözlerine yanıt verdi: "Çok konser verdiğim için öyle bir savaş halinde değilim."

Başarılı popçu Funda Arar’dan Hadise’nin sözlerine ince gönderme… Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne alan Funda Arar, sahne öncesi basının karşısına geçerek son dönemde müzik piyasasında yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Arar, hafta içi Açıkhava’da verdiği konser sonrası 'Mekanın sahibi geri döndü' sözlerine yer veren Hadise’nin açıklaması hatırlatılması üzerine kendisinin bir yarış halinde olmadığını dile getirdi. Funda Arar, “Harbiye, ondan öncesi Kuruçeşme Arena’lar… Ben Rumelihisarı konserlerinin sonuna yetiştim, çok konser verdiğim için öyle bir savaş halinde değilim. Amaç iyi müzik yapmak iyi iş çıkarmak. O popüler bir cümle olduğu için kullanmak istemiştir muhakkak, ben pek ilgilenmiyorum” diye konuştu. 

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