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Bu hiç olmadı Çağla Şıkel

Bu hiç olmadı Çağla Şıkel

Çağla Şıkel, sokağa çıkması yasak olan oğulları Uzay ve Kuzey Altuğ ile beraber annesine çiçek aldı.

RECEP ASLAN    

Manken- sunucu Çağla Şıkel, pandemi nedeniyle 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu bir dönemde kuralları hiçe saydı. Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey Altuğ ile birlikte Ulus’ta görüntülenerek yasağı deldi. Sunduğu sabah programında vatandaşlara sık sık ‘evde kal’ uyarıları yapan Şıkel’ın bu tutarsız hareketi görenleri şaşırttı.

ÇİÇEK ALMAYA ÇIKTIK

Annesi Asuman Hanım’a çiçek almak için dışarı çıktıklarını söyleyen Şıkel, “Anneme çiçek götüreceğiz. Ancak çocuklar yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler” diyerek kendini haklı göstermeye çalıştı. 

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