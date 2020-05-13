Bu hiç olmadı Çağla Şıkel

RECEP ASLAN



Manken- sunucu Çağla Şıkel, pandemi nedeniyle 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı olduğu bir dönemde kuralları hiçe saydı. Şıkel oğulları Uzay ve Kuzey Altuğ ile birlikte Ulus’ta görüntülenerek yasağı deldi. Sunduğu sabah programında vatandaşlara sık sık ‘evde kal’ uyarıları yapan Şıkel’ın bu tutarsız hareketi görenleri şaşırttı.

ÇİÇEK ALMAYA ÇIKTIK



Annesi Asuman Hanım’a çiçek almak için dışarı çıktıklarını söyleyen Şıkel, “Anneme çiçek götüreceğiz. Ancak çocuklar yaklaşmıyorlar, anneannelerini uzaktan görecekler” diyerek kendini haklı göstermeye çalıştı.

UZAY ARAÇTA BEKLEDİ



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