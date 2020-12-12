Bu hafta yeni bölüm yayınlanmadı, ardından final kararı geldi! Çocukluk dizisi final yolunda!

Fox Tv'nin yeni dizisi Son Yaz'ın gelişi ile bir yapıma veda edeceği belliydi. Birçok dizi hayranı Zümrüdüanka’nın en düşük reyting sonuçları alan dizi olması nedeniyle kaldırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. İkinci ihtimal ise Cuma günleri yayınlanan ve reytingleri git gide düşen Çocukluk dizisiydi…

Ancak bugün ortaya çıktı ki, Zümrüdüanka değil, ilk kurban verilecek olan dizi Çocukluk dizisi oldu. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı ve Çarşamba akşamları çok düşük reytingler alan Zümrüdüanka, şimdilik yayında kalmaya devam edecek.

Fox TV, anlaşılan Son Yaz dizisini Cuma akşamları yayınlayacak gibi bir izlenim de oluştu. Tabii ki yer değişiklikleri ile günler farklılaşabilir.

Bu sezona iddialı bir giriş yapan Erdal Beşikçioğlu, Selen Öztürk, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in başrollerinde yer aldığı, Çocukluk dizisinin macerası sona erecek. Şimdiye kadar 9 bölüm yayınlanan Çocukluk dizisinin yayından kaldırılma kararını gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından duyurdu.

Fox TV’nin dizisi 2 hafta daha ekranda kalacak. Yani 11. bölüm itibari ile dizi son bulacak. Bu da demek oluyor ki, Aralık ayını Çocukluk ile tamamlayacak olan Fox TV, Son yaz dizisini Ocak ayında izleyicilerle buluşturmayı planlıyor.