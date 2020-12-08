Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can’ın başrollerini paylaşacağı ve Acun Medya’nın 2021 de yayın hayatına başlayacak dijital platformu Exxen’de yayınlanacak müzikal gençlik dizisi Bu Benim Masalım’ın çekimleri başladı. Peki, Bu Benim Masalım dizisi konusu ne? Bu Benim Masalım oyuncuları kimler?

BU BENİM MASALIM DİZİSİ KONUSU NE?

Bu Benim Masalım dizisi lisede geçen gençlik dizisi olarak izleyicisi ile buluşacak.

BU BENİM MASALIM OYUNCULARI KİMLER?

Bu Benim Masalım dizisinin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü otururken merak edilen senaryoyu ise Deniz Gürlek ve Melek Seven kaleme alacak. 10 bölüm olarak ilk sezonu ile 2021 şubatında ekranlarda olacak Bu Benim Masalım'ın kadrosunda bir çok yetenekli ismin de yer alması bekleniyor.

Aleyna Tilki ile Cemal Can'ın yer aldığı dizide bir diğer isim ise 2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle adını duyuran, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci oldu.

Asena Keskinci, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aleyna Tilki'li Bu Benim Masalım dizisinin kadrosuna katıldı.