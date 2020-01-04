Bu akşam TV'de neler var? 4 Ocak Atv, Kanal D, Fox, Show Tv, Star Tv, yayın akışı!

Bu akşam Tv'de neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 4 Ocak Atv, Kanal D, Fox, Show Tv, Star Tv, yayın akışı da merak ediliyor. Haftasonu güzel vakit geçirmek isteyenler; aileleri, arkadaşları ile televizyonda yayınlanacak olan filmleri takip ediyorlar. Hangi kanalda hangi film var? İşte 4 Ocak yayın akışı haberimizde..

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00'da Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek.

00:20'de ise Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde - Yabancı Sinema yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI



Bu akşam 20:00'da Gizemli Adaya Yolculuk - Yabancı Sinema ekranlara gelecek.

22:00'da ise Çocuk Yerli Dizi- Tekrar bölümü yayınlanacak.

01:00'da Deccal 2 - Yerli Sinema yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00'da Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Yabancı Sinema ekranlara gelecek.

22:45'te Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Yabancı Sinema tekrarı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam 20:00'da Ölümcül Kuş ekranlara gelecek.

21:45'te Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümü yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI



Bu akşam 20:00'da Kafalar Karışık Tv'de ilk kez yayınlanacak.

22:15'te Hababam Sınıfı Üç Buçuk ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam 19:30'da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2020 bölümü ekranlara gelecek.

00:15'te ise Eser Yenenler Show yayınlanacak.