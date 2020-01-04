Bu akşam TV'de neler var? 4 Ocak Atv, Kanal D, Fox, Show Tv, Star Tv, yayın akışı!
Bu akşam Tv'de neler var? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Haftasonu güzel vakit geçirmek isteyenler; aileleri, arkadaşları ile televizyonda yayınlanacak olan filmleri merak ediyorlar. 4 Ocak Atv, Kanal D, Fox, Show Tv, Star Tv, yayın akışına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte bugün Tv'de yayınlanacak olan diziler ve filmler..
Bu akşam Tv'de neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 4 Ocak Atv, Kanal D, Fox, Show Tv, Star Tv, yayın akışı da merak ediliyor. Haftasonu güzel vakit geçirmek isteyenler; aileleri, arkadaşları ile televizyonda yayınlanacak olan filmleri takip ediyorlar. Hangi kanalda hangi film var? İşte 4 Ocak yayın akışı haberimizde..
BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00'da Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek.
00:20'de ise Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde - Yabancı Sinema yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00'da Gizemli Adaya Yolculuk - Yabancı Sinema ekranlara gelecek.
22:00'da ise Çocuk Yerli Dizi- Tekrar bölümü yayınlanacak.
01:00'da Deccal 2 - Yerli Sinema yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00'da Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Yabancı Sinema ekranlara gelecek.
22:45'te Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Yabancı Sinema tekrarı yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00'da Ölümcül Kuş ekranlara gelecek.
21:45'te Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümü yayınlanacak.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam 20:00'da Kafalar Karışık Tv'de ilk kez yayınlanacak.
22:15'te Hababam Sınıfı Üç Buçuk ekranlara gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
Bu akşam 19:30'da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2020 bölümü ekranlara gelecek.
00:15'te ise Eser Yenenler Show yayınlanacak.