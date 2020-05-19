Bu akşam Tv'de ne var? 19 Mayıs 2020 Star Tv, Kanal D, Atv, Show Tv yayın akışı

19 Mayıs 2020 Salı Star Tv, Kanal D, Atv, Show Tv yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam evinde Tv izlemek isteyen seyirciler yayın akışlarını araştırıyor. Kimi vatandaşlar Kadir Gecesi özel programlarını izlemek isterken kimileri ise sevdikleri bir film olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu akşam Atv'de Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programı, Star'da ise Türk Sineması Garip ekranlara geliyor. İşte 19 Mayıs yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:15'te Hekimoğlu'nun tekrarı, saat 23:30'ta ise Kadir Gecesi Özel program ekranlara gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Garip filmi ekranlara gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show'da bu akşam saat 20:00'de Güldür Güldür Show'un tekrarı, 23:45'te ise İçerde dizisinin tekrarı yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

Atv'de bu akşam saat 20:45'te Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel programı, saat 22:30'da Hz.Muhammed: Allah'ın Elçisi ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8 ekranlarında bu akşam Survivor 2020 yeni bölümü ekranlara gelecek.