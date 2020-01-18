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  3. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 18 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox TV yayın akışı!

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 18 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox TV yayın akışı!

Bu akşam TV'de hangi diziler var" 18 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox TV yayın akışı!

Bu akşam TV'de hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon kanalları yayın akışlarını her gün sitesinde yayınlıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar bulunuyor. Star TV’de 20.00’de Babil dizisi ilk bölüm tekrar bölümü ekrana gelecek. 18 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

Bu akşam TV'de hangi diziler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Televizyon izleyicileri kanallarda yayınlanan dizi veya programlar hakkında bilgi almak istiyor. 18 Ocak'ta Trt'de Kalk Gidelim dizisi, Show'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümü yayınlanacak. 18 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, Fox TV yayın akışı haberimizde..

18 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışması 20.00’de ekrana gelecek.

18 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20.00’de Babil dizisi ilk bölüm tekrar bölümü ekrana gelecek. 22:45’te Sefirin Kızı tekrarı yayınlanacak.

18 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

18 Ocak'ta Trt'de Kalk Gidelim dizisi 20:00’de ekrana gelecek.

18 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20.00’de Star Trek Sonsuzluk filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek.

18 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00’de sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

18 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI 

O Ses Türkiye yarışması 20:00’de TV8 ekranlarında olacak. 

18 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

Benimle Söyle yarışması 20:00’de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.


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