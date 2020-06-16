Bu akşam Tv'de hangi diziler var? 16 Haziran Kanal D, Star Tv, Atv, Fox Tv yayın akışı

16 Haziran Kanal D, Star Tv, Atv, Fox Tv yayın akışı merak ediliyor. Koronavirüste normalleşme sürecinde diziler setlere geri döndü. Bir yandan bazı yarışmalar da başlarken diğer yandan ligler de başladı. Bu akşam evde Tv izlemek isteyenler hangi kanalda hangi yapımın olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam Kanal D'de Çarkıfelek, Star Tv'de ise yerli sinema Bıçkın ekranlara geliyor. İşte Tv yayın akışının tamamı...

16 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'de Çarkıfelek'in yeni bölümü gelecek.

16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bu akşam Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü ekranlara gelecek.

16 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Tv'de bu akşam saat 20:00'de yerli sinema Bıçkın, 21:45'te ise Ketenpere yayımlanacak.

16 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

Atv'de bu akşam 19:45'te Kupa günlüğü, 20:45'te ise Fenerbahçe Trabzonspor maçı yayımlanacak.

16 HAZİRAN FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox Tv'de saat 20:00'de Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? isimli film ekranlara gelecek.

16 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'de bu akşam Survivor 2020 / Yeni Bölüm yayımlanacak.

16 HAZİRAN TRT YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de 20:00'de Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı" ekranlara gelecek.