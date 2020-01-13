Bu akşam TV'de hangi diziler var? 13 Ocak Show, Kanal D,Star TV, TV8, Fox yayın akışı..

Bu akşam TV'de hangi diziler var? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok kişi televizyon karşısına geçip stres atmak için izleyebileceği dizilere veya filmlere karar vermek istiyor. Kanalların yayın akışları günlük olarak sitelerinde yayınlanıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? diye araştıranlar için 13 Ocak Show, Kanal D,Star TV, TV8, Fox yayın akışı..

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV'de saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster ekranlara gelecek.

13 OCAK KANALD YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Zalim İstanbul yeni bölümü ekranlara gelecek.

13 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de Çukur yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

13 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

13 Ocak'ta Star'da bu akşam Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü olacak.

13 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI

Yasak Elma dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek.

13 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bu akşam Recep İvedik 4 sinema filmi yayınlanacak.

13 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Vuslat dizisi ekranlara gelecek.