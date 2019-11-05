Bu akşam televizyonda neler var? 5 Kasım TRT, FOX, Show, ATV yayın akışı haberimizde..
Bu akşam televizyonda neler var? sorusu arama motorunda aranan konular arasına girdi. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin olup olmadığını merak ediyor. Salı akşamları dizi ,yarışma programı ve filmler yayınlanacak. 5 Kasım televizyonların yayın akışları dopdolu. Bu akşam televizyonda neler var? diye araştırılan izleyiciler için 5 Kasım TRT, FOX, Show, ATV yayın akışı haberimizde..
Bu akşam televizyonda neler var? sorusu akşam televizyon izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon kanalları Salı gününde de en sevilen yapımlarını izleyicilere sunuyor. Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin rekabeti artıyor. Bu akşam televizyonda neler var? diye merak eden izleyiciler için 5 Kasım TRT, FOX, Show, ATV yayın akışı haberimizde..
5 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
5 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Çocuk dizisi yeni bölüm yayınlanacak.
5 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00’de Kadın dizisi yeni bölümü yayınlanacak. 23:45'te ise Kurşun dizisinin tekrarı ekrana gelecek.
5 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Kibar Feyzo Türk filmi yeni bölümü ekrana gelecek.
5 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20:00’de Elimi Bırakma dizisi yayınlanacak.
5 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Mekanik Suikast filmi ekrana gelecek.
5 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
5 Kasım'da ATV’de 20:00’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekrana gelecek. 23:45'te Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümü ekrasna gelecek.
5 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
TV8’de 20:00’de Masterchef Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.