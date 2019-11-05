Bu akşam televizyonda neler var? 5 Kasım TRT, FOX, Show, ATV yayın akışı haberimizde..

Bu akşam televizyonda neler var? sorusu akşam televizyon izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon kanalları Salı gününde de en sevilen yapımlarını izleyicilere sunuyor. Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin rekabeti artıyor. Bu akşam televizyonda neler var? diye merak eden izleyiciler için 5 Kasım TRT, FOX, Show, ATV yayın akışı haberimizde..

5 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

5 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Çocuk dizisi yeni bölüm yayınlanacak.

5 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Kadın dizisi yeni bölümü yayınlanacak. 23:45'te ise Kurşun dizisinin tekrarı ekrana gelecek.

5 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Kibar Feyzo Türk filmi yeni bölümü ekrana gelecek.

5 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20:00’de Elimi Bırakma dizisi yayınlanacak.

5 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Mekanik Suikast filmi ekrana gelecek.

5 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

5 Kasım'da ATV’de 20:00’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekrana gelecek. 23:45'te Bir Zamanlar Çukurova tekrar bölümü ekrasna gelecek.

5 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 20:00’de Masterchef Türkiye yeni bölüm ekrana gelecek.