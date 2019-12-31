Bu akşam televizyonda neler var? 31 Aralık Yılbaşı Trt, Show, Kanal D,Star TV, Fox, TV8 yayın akışı..

Bu akşam televizyonda neler var? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2020 yılına sayılı saatler kala yılbaşı coşkusunu evinde kutlamak isteyenler tarafından televizyon yayın akışları araştırılıyor. Televizyon kanalları her yıl oldığı gibi bu sene de yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler eğlenceli anlar yaşatacak. Bu akşam televizyonda neler var? diye merak edenler için 31 Aralık Yılbaşı Trt, Show, Kanal D,Star TV, Fox, TV8 yayın akışı..

31 ARALIK YILBAŞI TRT YAYIN AKIŞI

Bu akşam TRT'de saat 20:00'de Seksenler dizisi yılbaşı özel bölümü ile ekranlar gelecek.

31 ARALIK YILBAŞI TV8 YAYIN AKIŞI

TV8'de bu akşam 20:00'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ile yayınlanacak. Ünlüler şarkılar seslendirecek. O Ses Türkiye’nin bu yılki yılbaşı özel programı konuları arasında Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar bulunuyor.

31 ARALIK YILBAŞI ATV YAYIN AKIŞI

Bu akşam ATV'de saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü yayınlanacak.

31 ARALIK YILBAŞI KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de bu akşam Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlara gelecek. BKM’nin 25. yılında Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, doğdukları sahnede Mükremin’in rüyasında buluşacak. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak Bir Demet Tiyatro’yu oynaması Çok Güzel Hareketler’in yılbaşı bölümünü unutulmaz kılacak.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yılbaşı özel bölümüne Afili Aşk’ın başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray konuk olacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel’ bölümü, İbrahim Büyükak’ın sunumuyla başlayacak. İlk skeç Erkek Yurdu’nda Oğuzhan Koç; Semtsel Dönüşüm skecinde Eypio izleyici karşısına çıkarken; Yılbaşı Çevirmesi’nde Afili Aşk dizisinin oyuncuları Burcu Özbek ve Çağlar Ertuğrul rol alacak.

31 ARALIK YILBAŞI SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv'de bugün saat 20:00'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile izleyici ile buluşacak.

31 ARALIK YILBAŞI FOX TV YAYIN AKIŞI

Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü ile bu akşam saat 20:00'de FOX TV'de ekranlara gelecek. Yaparsın Aşkım'da bu defa ünlü isimler yarışacak. Erdal Özyağcılar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hande Soral ve Ayça Erturan Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel bölümünde konuk olarak yarışacak.

31 ARALIK YILBAŞI STAR TV YAYIN AKIŞI

31 Aralık'ta Star'da bu akşam Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi (TV'de ilk kez) yayınlanacak. 22:50'de ise Kimler Geldi Kimler geçti programı olacak. Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti’albümünde Fikret Şenses şarkıları seslendirilecek. Sezen Aksu, Buray, Rafet El Roman, Şevval Sam, Fatma Turgut, Manga, Haktan, Nalan, Tuğba Özerk, Evrencan Gündüz, Serel Yereli, ve Cem Yenel gibi ünlü isimler sahnede yer alacak.